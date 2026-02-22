◆オープン戦広島７―１日本ハム（２２日・名護）広島・新井貴浩監督が、２戦連続２ケタ安打の打線に目を細めた。前日２２日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）に続き、打線が活発で１３安打７得点。８回には坂倉の２ランを含む６安打５得点を挙げた。指揮官は「真っすぐが強い投手（日本ハム・杉浦）から打って点を取れたことは評価できる」と最速１５９キロ右腕攻略に手応えをにじませた。また、対外試合初登板となった新外国人・ターノ