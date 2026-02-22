香港の現役最強スプリンター、カーインライジング（セン5＝D・ヘイズ、父シャムエクスプレス）が22日、ザック・パートン（43）とのコンビでシャティン8R・クイーンズシルバージュビリーカップ（G1、芝1400メートル）に出走し、3馬身半差で快勝。18連勝を飾り、17連勝で並んでいたサイレントウィットネスを抜いて香港調教馬の新記録を打ち立てた。良馬場で勝ち時計は1分19秒36。10頭立ての3番枠から好スタートを決めると道中2番