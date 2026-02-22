五輪スノーボードで計9個のメダルを獲得した日本選手が22日に帰国し、女子ビッグエアで優勝し、スロープスタイル3位だった村瀬心椛は成田空港で「初めて出た前回は銅メダルに終わった。今回二つメダルを取れて、ものすごく成長した。スノーボードがもっと広まって、たくさんの方に見てもらえたらうれしい」と笑顔で語った。到着ゲートには約200人が集まり祝福された。スロープスタイルで冬季五輪の日本女子最年少となる19歳で