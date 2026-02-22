◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回降雨コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が２出塁でチャンスメイクした。「４番・ＤＨ」でスタメン出場すると、初回２死１塁で迎えた第１打席で侍ジャパンの先発・曽谷から右前安打を放って好機を拡大。「アピールしないといけないと思って、とりあえず１本出たのでよかったです」と、直後を打つ山