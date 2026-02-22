◆米女子プロゴルフツアーホンダＬＰＧＡ最終日（２２日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、岩井千怜（ちさと、ホンダ）は２位に終わった。首位と３打差の３位で出て２イーグル、２バーディー、ホギ―なしの６６で猛追。通算２３アンダーと伸ばしたが、世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）に１打差で敗れた。岩井千は１、２番で連続バーディー発進し、７番、１０番で２度の