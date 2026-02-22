浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を終えた。11R準決勝戦。人気の黒川京介（27＝川口）は5枠から目の覚めるようなスタート。後続を突き放して5連勝での優出だ。「最高ですね。1度目のスタートは遅れ気味だった。（他車のフライングによる））2度目は思い切って行けた」。ツキと気持ちの強さがマッチした。「エンジンは抜群で気持ち良く乗れた。完璧。これ以上はないと思う」2度目のSG制覇へ、気持