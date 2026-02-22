「ルーキーシリーズ第３戦スカパー！・ＪＬＣ杯」（２２日、尼崎）断然の人気を集めた１号艇の田中駿兵（２３）＝徳島・Ａ１・１３１期＝がインから逃げ切って勝利。通算２回目、尼崎では初となる優勝をルーキーシリーズ２度目の制覇で飾った。２着には若林義人（静岡）、３着はデビュー初優出の谷口丞（滋賀）が続いて、３連単は２４５０円（９番人気）での決着となった。将来を担う期待の若手による一戦は２６年トップル