3連休中日、22日の石川県内は、金沢や七尾などで、ことし初めて20℃を超えるなど、各地で4月中旬から5月中旬並みの暖かさとなりました。列島全体が高気圧に覆われ、全国的に気温があがり、県内の各地でも、ことし初めて20℃を超えました。午後5時までの最高気温は七尾で21.1℃金沢で20.9℃などと、各地で、4月中旬から5月中旬並みの暖かさとなりました。こうした中、ひがし茶屋街では、上着を手に持って歩く人や春の装いで散策を楽