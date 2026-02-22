2月22日、東京競馬場で行われた1R・3歳未勝利（ダ1400m）は、R.キング騎乗の2番人気、アトミックブレス（牡3・美浦・加藤征弘）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にマルターズドン（牡3・美浦・手塚貴久）、3着にタイセイモノリス（牡3・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:26.2（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、レピュニット（牡3・美浦・宮田敬介）は、4着敗退。【新馬/阪神4R】ゼンカイナダルがデビューV！5馬身差圧勝カレン