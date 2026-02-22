2月22日、阪神競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1400m）は、西村淳也騎乗の2番人気、ゼンカイナダル（牡3・栗東・庄野靖志）が快勝した。5馬身差の2着にオーケーリアン（牝3・栗東・宮地貴稔）、3着に1番人気のメイショウライガ（牡3・栗東・藤原英昭）が入った。勝ちタイムは1:25.8（良）。【小倉3R】3連単244万円超！14番人気ベニシアがVで波乱ナダル産駒西村淳也騎乗の2番人気、ゼンカイナダルが5馬身差の圧勝でデビューV