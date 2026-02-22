ワイキキに現れた、大人のための“隠れ家バー”最近ハワイで増えてきているのが、外からでは中の様子がわからなかったり、大きな看板がなかったりする、いわゆる「スピーク・イージー」な隠れ家バー。ホノルル・ダウンタウンで人気だったカクテルバー「ザ・レイ・スタンド」もそんな流れを組んだ、“知る人ぞ知る人気バー”でした。ローカルのファンに惜しまれつつクローズした「ザ・レイ・スタンド」でしたが、2025年5月、ワイキ