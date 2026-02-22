「1回でもおごられたら、もう負けですね」――。2026年2月22日の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）で、ゲスト出演した警視庁元警視の櫻井裕一氏が、暴力団やトクリュウなど反社会組織の警察官抱き込みの悪辣な手口を明かした。「逮捕された後輩警部補は捜査仲間を裏切った」日本最大の違法スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を流して逮捕された警視庁元警部補の神保大輔被告は、櫻井氏の同じ課の後輩にあたると