2017年の『バーフバリ 王の凱旋』日本公開から8年。その熱い盛り上がりを受け、監督自ら再編集した『バーフバリ エピック4K』の公開を機に、プラバースさんが初来日した。日本で今なお高い人気を誇る『バーフバリ』シリーズ撮影当時のお話を伺った。「バーフバリ」は一生に一度のチャンス。自分のすべてを捧げました── 『バーフバリ 伝説誕生』と『バーフバリ 王の凱旋』の2部にわたって製作された本作は撮影に5年かかったそうで