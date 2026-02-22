22日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上がり、12の観測地点で今年一番の暖かさとなりました。最高気温が4月下旬並みの20.4度まで上がった上田市。季節外れの暖かさにウメの花もほころび始めていました。22日の県内は高気圧に覆われ晴れて気温が上がり、最高気温は長野で19.8度など12の観測地点で今年一番の暖かさとなりました。長野地方気象台によりますと、23日も中部と南部では22日のような暖かさになる予想です。