トークショーに登場した伊藤潤二さん＝22日午後、岐阜県中津川市ホラー漫画家の伊藤潤二さん（62）が22日、地元の岐阜県中津川市で開かれたイベントに参加し、デザインを手がけたマンホールのふたが披露された。漫画の登場人物などと市内の風景を組み合わせた図柄となっており、2026年度中に設置する予定。「ホラー漫画家が、明るい町のマンホールを描いていいのかとためらった」と会場の笑いを誘っていた。複数のふたが公開さ