低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ影響で、きょうは全国的に気温が上がりました。発達した低気圧の影響で、関東地方でも南よりの風が強まり、気温が上昇しました。東京都心のきょうの最高気温は17.6℃を観測し、4月上旬並みの暖かさとなりました。南風が強まり、今夜にも春の訪れを告げる「春一番」が吹く可能性がありそうです。関東では去年、「春一番」が観測されなかったため、2年ぶりの観測となる見込みです。あすの最高