浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を終えた。12R準決勝戦。1枠からスタートを決めた佐藤摩弥（33＝川口）は、迫る鈴木圭一郎を懸命に抑え込む魂の逃げ。最終周1角でかわされたが悠々と2着を死守。優勝戦へと駒を進めた。「スタート集中。そこだけ考えていいスタートが切れた。とにかく自分のコースを守ることだけを考えていた」約束していたのか、仲間の祝福にこっそりと“中井亜美ポーズ”を見せた