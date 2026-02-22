低気圧に向かって暖かい空気が流れ込んだ影響で、きょうは全国的に気温が上がりました。熊本県内は、八代市や甲佐町で今年初めて気温が25℃を超え、2月には異例の「夏日」となりました。熊本県で2月に「夏日」を観測したのは2004年以来22年ぶりです。熊本市でも正午すぎに気温が23.4℃まで上がり、4月下旬並みの暖かさとなりました。「（県内で）25℃はやばいですね。（Q.半袖がちょうどいい？）ちょうどいい、涼しい」「汗かくく