22日の県内は青空が広がって春本番を思わせる陽気となりました。最高気温が5月上旬並みとなるところもあるなど各地で今年一番の暖かさとなっています。高気圧に覆われ、南から暖かい空気が流れ込んだ22日の県内、多くの地点で4月並みの暖かさとなりました。最高気温は最も高かった由利本荘市で17・8度次いで秋田市で17・6度といずれも5月上旬並みまで気温が上がったほか、県内ほとんどの地点で今年最も高い気温となりました。秋田