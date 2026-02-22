仕事をしていると「出世したい」と考えるのは自然なことでしょう。そんな出世をテーマにした漫画『出世する人としない人の差とは…！？』（作：まるいがんもさん）がSNSで注目を集めています。【漫画】『出世する人としない人の差とは…！？』（全編を読む）舞台は、とある会社の部署。物語は、柔木美和（やわらぎ・みわ）が同僚の真締真一（まじめ・しんいち）らと社内ランチ会へ誘われる場面から始まります。乗り気ではなかった