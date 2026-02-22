「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、2月27日（金）から、サンリオの人気キャラクター“マイメロディ”と“マイスウィートピアノ”とのコラボコレクションを、全国の店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」などで発売する。【写真】マイスウィートピアノのバッグ＆チャームも！コラボ商品全4型詳細■使い心地にもこだわり今回登場する「Maison de FLEUR × My Melody ＆ My Sweet Piano」は、マイメロディとマイス