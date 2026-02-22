【北京・伊藤完司】中国では21日、広い範囲で大荒れの天気となって大量の黄砂が巻き上げられ、国営中央テレビは「今年最大で最強の砂嵐」が発生したと伝えた。各地の空港では荒天の影響で航空便に遅延が発生し、観光地の閉鎖も相次いだ。日本気象協会などによると、黄砂は22日夜から23日にかけて九州を含む西日本に飛来する可能性があり「黄砂と花粉のダブルパンチに注意を」と呼びかけている。