広島地方気象台は、２２日午後、中国地方で「春一番」が吹いたと発表しました。 ２２日の中国地方は、日本海にある低気圧や前線の影響で南風が強まり気温も上昇しました。 最大瞬間風速は広島市で７．２メートル、福山市で６．５メートルを観測しました。 このため、広島地方気象台は中国地方で「春一番」が吹いたと発表しました。発表は５年ぶりです。 広島地方気象台では、立春から春分までの間に広い範囲で初め