浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を終えた。9R準決勝戦は佐藤励が主導権を握る展開。しかし、背後からひたひたと迫った金子大輔（45＝浜松）が最終周回で佐藤を逆転。見事な1着突破となった。「多くのファンの前でいい走りができてうれしい」と、まずは地元の責任を果たした格好。「3番手につけてからの展開は申し分なかった。目立たないように追いつきたかった」と忍者のように迫った作戦が決まっ