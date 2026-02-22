22日のボートレース尼崎ルーキーシリーズ第3戦「スカパー！・JLC杯」最終日で、6R締め切り予定時刻前の13時6分ごろ関西電力管内において瞬時電圧低下が発生。尼崎本場の投票および映像設備の不具合の復旧に時間を要したため、約50分遅れの14時に6R発走となった。選手班長の山下大輝（29＝兵庫）は「レースができて良かったです」とコメントした。