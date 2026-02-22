元櫻坂46で俳優の菅井友香（30）が、22日に開催されたJRAのGIレース「フェブラリーステークス」を的中させた。【写真】競馬場でポーズを決める菅井友香菅井は、カンテレ競馬中継番組『競馬BEAT』に生出演し、同レースを予想。9番「ダブルハートボンド」を軸に、3、4、5、6、10、12、14、15に流し、3連複「9-12-14」が当たった。100円あたりの払い戻し「1080円」で、1番人気だった。番組内で的中を指摘されると、菅井は「3連