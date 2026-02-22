◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）26年のJRA・G1開幕戦でダートマイル王を決める「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、ラムジェットは8着だった。出遅れたラムジェット。8着に入ったが、騎乗した三浦は「ゲートでトモを落とすような感じで出て、その後はいつも以上に進んでいかなかったです。直線も伸びませんでしたし、ゴールした後も歩様が乱れていました。大事に至らず無事