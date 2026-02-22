◆オープン戦ＤｅＮＡ２―２楽天（２２日・宜野湾）１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）が、実戦初登板で２回３安打２失点。広島に所属していた２０１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、３７９１日ぶりだったＮＰＢの試合で、様々な“ＮＰＢあるある”を思い出しながら、２４球を投げ込んだ。まずは応援歌が流れる球場の雰囲気に「懐かしいな」。１回裏のマウンドに向かう際には球審に「（投球練