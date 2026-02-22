◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパン・森下翔太外野手（２５）が「５番・左翼」で先発出場。５回に左翼席へ２ランを放つなど３打数２安打４打点の活躍でアピールした。初回無死満塁では左翼へ２点二塁打。二塁上からベンチに向かい、釣りのリールを巻くような動きを見せてチームメートをあおった。２０２３