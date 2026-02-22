スポーツの結果です。バレーボール女子・アランマーレ山形は22日、ホームでSAGA久光スプリングスと対戦し、1-3で敗れ、8試合連続の黒星となりました。通算成績は3勝29敗で、暫定順位は14チーム中最下位のままです。次節は2月28日、ホームでヴィクトリーナ姫路と対戦します。バスケットボール男子B2リーグ・山形ワイヴァンズは22日、ホームで福井ブローウ