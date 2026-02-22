◇練習試合ロッテ18―0ハンファ（2026年2月22日糸満）ロッテは先発の田中が3安打無失点、2番手の河村も3回を3安打無失点に抑え、3番手の沢田は1回を3者凡退と投手陣が無失点リレー。打線は3回まで得点を奪えなかったが、4回先頭の池田の左越えソロで先制すると、2死後から四球をはさんで7連打するなど打者15人の猛攻で一挙10点。続く5回にも山口の3ランなどで8点を奪い、22安打18得点の猛攻で大勝した。育成選手で唯一1