乃木坂46は22日、瀬戸口心月が体調不良のため、同日の「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を休演すると発表した。公式サイトで伝えた。【全身ショット】綺麗すぎる…！成人式で華やかな振り袖を披露した瀬戸口心月らサイトでは「本日2月22日（日）に有明アリーナにて開催する「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」に出演予定の瀬戸口心月ですが、体調不良により公演を休演させていただくことになりました」と説明