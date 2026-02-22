ミラノ・コルティナ冬季五輪とパラリンピックのマークが掲示された大聖堂周辺＝1月、イタリア・ミラノ（共同）五輪の熱気を引き継ぎ、3月6日にはミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが始まる。障害者スポーツの冬の祭典は、第1回が1976年にエーンヒェルツビーク（スウェーデン）で開催され、半世紀の節目。10日間の日程で日本は海外開催で最多の44選手を派遣する。有望なのはスキー、スノーボードや車いすカーリングで初採用