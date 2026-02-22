あすは朝までは北陸や近畿、東海を中心に、雨や雷雨となる所があるでしょう。関東も朝までは雨の降る所もありますが、日中は回復して晴れる所が多くなりそうです。ただ、北日本の日本海側は雨や雪が降りやすく、夜は雪に変わる見込みです。全国的に強い風に注意が必要です。朝の気温は、けさより高い所が多く、強い冷え込みはないでしょう。ただ、西日本の日本海側はけさより低い見込みです。日中の気温は、日本海側を中心にきょう