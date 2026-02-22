トランプ関税をめぐる合憲性が争われた訴訟で、アメリカ連邦最高裁は、相互関税などについて「違憲」と判断、「NO」を突きつけた。トランプ大統領は即座に、10％の関税を課す代替措置を発表し、その後、さらに、15％に引き上げると表明した。自動車や鉄鋼などへの関税は、相互関税とは異なる法律に依拠していて現状のまま継続する。トランプ政権の「プランB」新たな一律15％の追加関税は、「1974年通商法122条」に基づいて発動され