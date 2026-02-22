2月21日（現地時間20日）、ロサンゼルス・レイカーズはホームのクリプトドットコム・アリーナでロサンゼルス・クリッパーズと対戦し、125－122で白星を飾った。 オールスター明けで最初のゲームとなった“LA対決”を、見事に制したレイカーズ。勝利の立役者となったルカ・ドンチッチはチーム最長となる37分53秒の出場時間を記録し、3ポイントシュート8