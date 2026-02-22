1月期の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）で、7年ぶりに日本の連続ドラマに出演している知英。篠原涼子演じる女性刑務官・冬木こずえと、ジェシー演じる未決拘禁者・日下怜治の禁断の脱獄劇を描く本作において、知英は重要な鍵を握る収容者、パク・ハユン役を演じている。KARAとしての活動再開や韓国での俳優活動を経て、再び日本のドラマ現場に戻ってき