[故障者情報]ザスパ群馬は22日、MF山口一真が左ヒラメ筋損傷と、MF佐藤凜弥が右ハムストリング損傷と診断されたことを発表した。ともに全治期間や受傷日は公表していない。山口は昨年8月に松本山雅FCからの期限付き移籍で加入し、今季より完全移籍に移行した。佐藤は桐光学園高から加入したルーキーだ。