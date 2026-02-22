【J1百年構想リーグ WEST第3節】(ヨドコウ)C大阪 1-2(前半0-0)広島<得点者>[C]櫻川ソロモン(90分+5)[広]ジャーメイン良(55分)、東俊希(90分+7)<警告>[C]中島元彦(79分)、香川真司(90分+10)主審:大橋侑祐└広島が執念の今季2勝目! C大阪FW櫻川のスーパーゴールで後半ATに追いつかれるも…終了間際に東俊希が決勝弾