[2.22 J1百年構想WEST第3節 C大阪 1-2 広島 ヨドコウ]J1百年構想リーグWESTは22日に第3節を行った。セレッソ大阪とサンフレッチェ広島の対戦は、広島が2-1で勝利した。前節・初白星を手にしたC大阪は連勝を目指す。広島は17日にアウェーで戦ったACLEから中4日での試合。リーグ戦は1勝とPK戦による1勝で無敗を続けるなかで、さらなる勝ち点奪取を狙う。広島は前半4分、FWジャーメイン良のシュートがわずかにゴール左に逸れる