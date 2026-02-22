次回のサンデーPUSHスポーツは3月1日（日）放送！バレーボール界の最強兄妹、石川祐希・石川真佑のイタリア生活に密着！それぞれ異なるこだわりを発見！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：木村沙織/ニューヨーク/みりちゃむ■バレーボール世界最高峰イタリアで活躍する石川祐希の私生活に密着！イタリア生活11年目の石川は現地でも大人気！車の信号待ちの間には、隣の車から挨拶されることも。あまりの人気にグッズショップの売り上げの