――――――――――――――――――― 2月23日 (月) ―― ◆国内経済 ★国内市場休場 (天皇誕生日) ◆国際経済ｅｔｃ ・中国市場休場 ・ドイツ2月Ifo景況感指数 (18:00) ・ラガルドECB (欧州中央銀行) 総裁発言 (22:45) ・米国12月製造業新規受注 (24日0:00) ・米国12月耐久財受注[確報値] (24