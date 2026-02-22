この記事をまとめると ■BMWのロゴマークの由来は長らく飛行機のプロペラを図案化したものとされていた ■2020年にBMWのクラシック アーカイブ・ディレクターのジェイコブズ氏が真実を告白 ■BMWのロゴマークは本社があるバイエルンの州旗をモチーフにしていた BMWではお馴染みの青と白のプロペラロゴ 黒ないしグレーの円の中に、白と青の四分円が入っているBMWのブランドロゴ。あのロゴは「航空機のプロペラを図案化したもので