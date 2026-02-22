先月30日、茨城県のJR水戸駅のロータリーで男女4人が男に殴られるなどしてケガをした事件で、警察は無職の男を傷害の疑いで再逮捕しました。傷害の疑いで再逮捕されたのは無職の沼尻吉記容疑者（45）で、先月30日、JR水戸駅北口のロータリーで自転車で走りながら通行人の10代から50代の男女3人に暴行を加えケガをさせた疑いがもたれています。3人は鼻の骨を折るなどの重傷です。事件当時、警察は写真を公開して捜査を進め、今月2日