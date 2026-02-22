明治安田J1百年構想リーグ第3節（22日・ヨドコウ桜スタジアムほか＝4試合）西で首位の広島はC大阪に2―1で競り勝ち、勝ち点8に伸ばした。C大阪は同4。京都は福岡に2―0で快勝して同6とした。G大阪は岡山に2―1で逆転勝ちし、同6。東は水戸が千葉にPK勝ちし、勝ち点3。千葉は同2。