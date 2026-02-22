浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を終えた。最終日優勝戦の枠順（枠番選択）が決まった。選択順位上位選手が内から選んでいきスムーズに決まった。（1）黒川京介（2）鈴木圭一郎（3）青山周平（4）金子大輔（5）長田稚也（6）佐藤励（7）鈴木宏和（8）佐藤摩弥