「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）日本ハム・新庄剛志監督がドラフト５位・藤森海斗捕手（１８）＝明徳義塾＝の打撃を絶賛した。オープン戦で途中出場し、二ゴロと遊撃内野安打。内野安打は２−２からしぶとく逆方向へはじき返し、「いいね、追い込まれてから。あそこに（狙って）打ってたらたいしたもの。（本人に）聞いてみて？打ちにいったのか。結果出した後は何とでも言えるから