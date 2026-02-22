３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）で日本代表と同じＣ組のチェコ代表が２２日、宮崎・都城でロッテ２軍と練習試合を行った。２０日に来日して迎えた初実戦は雨天コールドとなったが、着用した特別ユニホームに注目が集まった。胸には「ＣＥＳＫＯ」の文字とともに、カタカナで「チェコ」と書かれていた。日本へのリスペクトあふれるユニホームに、ＳＮＳでは「みんな大好きチェコ代表のユニホーム、カタカナが入