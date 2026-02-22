◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）と菊池雄星投手（３４）の２人が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている侍ジャパンの宮崎強化合宿に合流した。ソフトバンクとの壮行試合後に取材に応じた井端弘和監督は２人の合流に、「全体的な練習