2月22日（日）“猫の日”にあわせ、AKB48とSKE48の若手精鋭メンバー7名による“令和のニャーKB”ユニットが『アイドルはウーニャニャの件』リバイバル Music Video（1 chorus ver.）を公開した。ニャーKB with ツチノコパンダによる『アイドルはウーニャニャの件』は、2015年にアニメ「妖怪ウォッチ」エンディングテーマとしてリリースされた楽曲。攻めた歌詞でありながら、キャッチーな“ウニャウニャよ〜”のフレーズとキュート